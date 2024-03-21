T.C. İZMİR 11. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2021/719

KARAR NO: 2023/803

İ L A N

Davacı NURCAN SHIROV tarafından davalı DOVRAN SHIROV aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı DOVRAN SHIROV'a 14/12/2023 tarihli GEREKÇELİ KARARIN ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Balıkesir İli Susurluk İlçesi 'de nüfusa kayıtlı, Eminpınar doğumlu DAVACI NURCAN SHIROV - TC: 1*******6 ile Türkmenistan Uyruklu, 05/05/1980 doğumlu DAVALI DOVRAN SHIROV'un TMK. 166/1. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle BOŞANMALARINA, şeklinde karar verilmiş olup, iş bu davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı DOVRAN SHIROV'a tebliğ yerine kaim olmak üzere, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olduğu ilanen tebliğ olunur. 15/03/2024