T.C. İZMİR 11. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 25 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2020/507

İ L A N

Davacılar ESAT HASAN, İBRAHİM HASAN, ÖMER HASAN, SENA TELCİNİ ile davalı MEHMET ZEKİ ARAZ, KATİBE FİDAN arasında Mahkememizde görülmekte olan Babalık davası nedeniyle;

Davalı MEHMET ZEKİ ARAZ'a 31/10/2023 tarihli ara karar ile tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

MARDİN İli, SAVUR İlçesi, BENGİSU Mah/Köy, 12 Cilt, 4 Hane No, 47 sırada nüfusa kayıtlı, 368*****862 T.C. Kimlik No'lu, ŞÜKRÜ ve SEKİNE oğlu, BENGİSU 01/01/1954 doğumlu, davalı MEHMET ZEKİ ARAZ'ın sözlü yargılama duruşma günü olarak belirlenen 27/02/2024 günü, saat 11.00'da HMK nın 186/1 maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığı takdirde yokluğunda karar verileceğinin ihtarı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur.20/11/2023