T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 06 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/135 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir

MEVKİİ : Konak İlçesi, Gürçeşme Mah.

ADA NO : 41585

PARSEL NO : 5

MALİKİN ADI VE SOYADI: Rahime Aycan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/135 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/03/2023