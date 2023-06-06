T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/135 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir
MEVKİİ : Konak İlçesi, Gürçeşme Mah.
ADA NO : 41585
PARSEL NO : 5
MALİKİN ADI VE SOYADI: Rahime Aycan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/135 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/03/2023
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|BASIN NO: ILN01840697