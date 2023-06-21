T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/258 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Konak ilçesi
MEVKİİ : Kocakapı Mahallesi
ADA NO : 11228
PARSEL NO : 3
MALİKİN ADI VE SOYADI : RAMAZAN SAĞLAM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/258 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/05/2023
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|BASIN NO: ILN01849346