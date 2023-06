T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 21 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/258 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Konak ilçesi

MEVKİİ : Kocakapı Mahallesi

ADA NO : 11228

PARSEL NO : 3

MALİKİN ADI VE SOYADI : RAMAZAN SAĞLAM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/258 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/05/2023