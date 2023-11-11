T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/510 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :İzmir İli, Konak İlçesi,
MEVKİİ :Gürçeşme Mahallesi,
ADA NO :41575
PARSEL NO :19
MALİKİN ADI VE SOYADI :Fitnet Şahin
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/510 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/11/2023
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|BASIN NO: ILN01928966