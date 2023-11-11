T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/510 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :İzmir İli, Konak İlçesi,

MEVKİİ :Gürçeşme Mahallesi,

ADA NO :41575

PARSEL NO :19

MALİKİN ADI VE SOYADI :Fitnet Şahin

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/510 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/11/2023