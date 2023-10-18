T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/422
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmirili, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi
ADA NO : 41577
PARSEL NO :11-14-18 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ABDÜLAZİZ KULİNCE-19970274212 -
2- GÜLTEN KURTTAY-15397382806 -
3- GÜLÜZAR KALINCA-48175324026 -
4- MERYEM KALINCA-19898276640 -
5- ŞEYMA KALINCA-19901276544 -
6- TUĞBA KİRİŞ-19925275752 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 06/10/2022 tarih 01.868 sayılı Encümen Kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/422 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.13/10/2023
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|BASIN NO: ILN01911326