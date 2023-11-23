T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/418 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmirili, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi

ADA NO : 41579

PARSEL NO : 12 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1-EMİN DAVULCU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 22/12/2022 tarih 01.1132 sayılı Encümen Kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/418 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.15/11/2023