T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 28 Nisan 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/167 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Konak ilçesi, Gürçeşme mahallesi

ADA NO : 41598

PARSEL NO : 17

YÜZÖLÇÜMÜ : 63m2

MALİKİN ADI VE SOYADI:VELİ KOÇ (26251051530)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı 22/12/2022 tarih 96772592.302.03.01.1132Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/167 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/04/2023