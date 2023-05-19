T.C. İZMİR 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 19 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/2 Esas

DAVALILAR : 1- Ahmet ACAR -Mecit ve Emine oğlu, 02/06/1951 doğumlu

2- Ahmet TURGAY - Kadri ve Şemsi oğlu, 08/11/1966 doğumlu

3- Beşir TURGAY - Kadri ve Şemsi oğlu, 08/11/1976 doğumlu

4- Gevre TURGAY - Kadri ve Şemsi oğlu, 08/11/1971 doğumlu

5-Halit TURGAY - Kadri ve Şemsi oğlu, 08/11/1980 doğumlu

6-Hıdır ACAR - Mecit ve Emine oğlu, 01/01/1947 doğumlu

7- İbrahim TURGAY - Kadri ve Şemsi oğlu, 08/11/1974 doğumlu

8- Latife TURGAY- Kadri ve Şemsi kızı, 08/11/1969 doğumlu

9-Mahmut TURGAY - Kadri ve Şemsi oğlu, 08/11/1978 doğumlu

10- Mehmet TURGAY - Kadri ve Şemsi oğlu, 08/11/1962 doğumlu

11-Nadiye TURGAY - Kadri ve Şemsi kızı, 08/11/167 doğumlu

12- Zeynep TURGAY-Kadri ve Şemsi oğlu, 08/11/1981 doğumlu

Davacılar Ali ACAR, Beşir ACAR, Emine ACAR EKREN, Faysal ACAR, Mecide ACAR, Mecit ACAR, Mehmet ACAR ve Mustafa ACAR vekili tarafından aleyhinize Babalık (Babalık Davası) davası açılmış olmakla, davanın yapılan yargılamasında;

Tahkikat duruşma günü: 19/09/2023 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz," Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edilmeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği, İHTAR OLUNUR.