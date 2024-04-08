T.C. İZMİR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Nisan 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/298 Esas

DAVALILAR : 1- AYHAN ALICI Evka 3 Mah. 129/5 Sokak No:1 K 35050 Bornova/ İZMİR

2- NEVMED SAĞLIK TEKSTİL MOBİLYA VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Dava; tazminat istemine ilişkindir.

Dava dilekçesi ve tensip zaptı adresine tebliğ edilemeyen davalı Nevmed Sağlık Tekstil Mobilya Ve Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'ne dava dilekçesi ile tensip zaptının ilanen tebliği gerekmiştir.

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonradır.

"Dava dilekçesi ve tensip zaptı eklidir. Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davalı davaya cevap verebilir, cevap dilekçesinde ilk itirazların hepsini ileri sürmek, tüm delillerini açıkça, ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elde bulunan delillerin aslını dilekçeye eklemek, başka yerlerden getirilecek belge dosyalar için bunların bulunabilmelerini sağlayan bilgilere de dilekçede yer vermek zorunludur." hususu ilanen tebliğ olunur.19.02.2024