T.C. İZMİR 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 / 00:01

Dosya No : 2022/881 Esas

2023/646Karar

İLAN MET Nİ

Mahkememizin 13/07/2023 tarih ve 2022/881 Esas 2023/646 Karar sayılı kararı ile 10/06/2022 suç tarihinde tehdit ve hakaret suçlarından Buca doğumlu Hakim ve Derya'dan olma Güven Özkan hakkında 5237 Sayılı TCK nın 106/1-1 Maddesi uyarınca 7 ay 15 gün hapis cezası ileve 5237 Sayılı TCK nın 125/1 maddesi uyarınca 2 ay 27 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ,verilen kararı tebliğ edilememiş olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30. Maddesi uyarınca mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük itiraz süresi içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde dosyanın istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili dairesine gönderileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.