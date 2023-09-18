T.C. İZMİR 20. AİLE MAHKEMESİ'NDEN İ L A N

Yayın Tarihi: 18 Eylül 2023 / 00:01

Sayı : 2022/39 Esas15/06/2023 DAVALI : ALİ BELKAVAK - 26269044968Ufuk Mah. 898 Sk. Kapı No: 23 Daire No: - Buca/ İZMİR

NEVİN BELKAVAK ile ALİ BELKAVAK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptıbildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; Müvekkil ile davalı 16.03.1995 tarihinde evlendiklerini, tarafların müşterek iki çocukları olduğunu, davalının yasaklı madde kullanıcısı olduğunu öğrendiğini, evliliğin ilk yıllarında boyacı olarak çalışan davalının son yıllarında eve hiç katkı sağlamadığını belirterek evlilik birliğinin temelindensarsılması sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini,yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesinitalep ettiğini beyan etmiştir.

Tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi ibraz etmeniz, süresinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız; dava dilekçesi, 20/01/2022 tarihli tensip tutanağı ve tevzi formu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.