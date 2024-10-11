T.C. İzmir 21. Aile Mahkemesinden İlan

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2024 / 00:01

T.C. İZMİR 21. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN



ESAS NO : 2024/206 Esas

DAVALI : HAZAL TUNÇ-10637892534

ADRESİ : İnönü mah. 6730 sk. N.71/2 Karşıyaka-İZMİR

Davacı Murat Tunç (10721889792) tarafından davalı Hazal Tunç aleyhine 22/03/2024 tarihinde açılan Tanıma-Tenfiz davasında davacı, dava dilekçesinde özetle;", tarafların boşandıklarına dair Wels Bölge Mahkemesinin 26/07/2022 tarihinde kesinleşen 26/07/2022 tarih ve 1 C 14/22f-9 sayılı boşanma kararının Türkiye'de icra olunabilmesi için boşanma hükmü yönünden Tanınmasına ve diğer hükümleri yönünden Tenfizine karar verilmesini talep ve dava etmiş, davalı Hazal Tunç'a davacı tarafça bildirilen yurtdışı adresleri ile adres araştırması sonucu tespit edilen adresine tebligat yapılamadığı gibi başkaca tebligata yarar farklı bir adresinin de bulunmadığı tespit edilmekle, mahkememizce verilen 08/10/2024 tarihli Ön İnceleme Tensip Zaptı ara kararıyla dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme tensip zaptının davalıya ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olmakla,

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1.maddesi gereğince ilanen tebliğin, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı, ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde HMK'nın 129.maddesinde yazılı unsurları içerir dilekçe ile davaya ilk itirazlarınız, cevaplarınız ve varsa delillerini mahkemeye ibraz edebileceğiniz, HMK'nun 139.maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşma günü olan 12/12/2024 saat: 09:55'de yapılacak olan ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususunun ihtarı ile dava dilekçesi ve ön inceleme tensip tutanağıve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.