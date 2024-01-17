T.C. İZMİR 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Ocak 2024 / 00:01

Sayı : E.43891426-2021/483-Ceza Dava Dosyası 11.01.2024

İLAN METNİ

Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık suçunu iştirak halinde işlediği sabit görülen Mehmet Emin ve Fatime Yaşar oğlu, 01/04/1990 Siverek doğumlu, Şanlıurfa Siverek Camikebir Mah nüfusuna kayıtlı MERVAN AKIN hakkındaTCK 37/1 yollamasıyla TCK 142/2-g maddesi gereği suçun işleniş şekli ve özellikleri dikkate alınarak takdiren 5 YIL HAPİS CEZASI İLE AYIR AYRI CEZALANDIRILMALARINA,

Sanıklar hakkında tayin edilen cezada TCK 35/2 maddesi uyarınca takdiren 1/4 oranında indirim yapılarak 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA,

Sanıkların fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki tutumları, savunmalarını yakalama emri ile alınabilmiş olması göz önüne alınarak takdiri indirim nedeni bulunmadığından TCK 62/1 maddesinin UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,

24.11.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı kararındaki hususlar ile14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değiştirilen hususlar gözetilerek, sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan almış olduğu mahkumiyetinin sonucu olarak sanıklar hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 53/1-2-3 maddelerinin tatbikine karar verilmiş,

Verilen karar sanığa tebliğ edilememiş olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununn 30. Maddesi uyarınca Mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük istinaf süresi içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde dosyanın istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf incelemesi için gönderileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.