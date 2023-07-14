T.C. İZMİR 3. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı :2023/72 Esas 04/07/2023 İLAN

Davalı : AHMAD MHEIMED - Suriye uyruklu , adresi bilinmiyor.

Davacı Nehid Salih dava dilekçesiyle; eşi ve çocukları ile 2019 yılında Suriyeden Türkiye'ye geldiklerini, davalının İstanbul'a gideceğini söyleyerek terk ettiğini, çocukların velayet görevini yapmadığını, çocukları ile beraber başka bir ülkeye yerleşebilmeleri için çocukların babalarında olan velayetin değiştirilerek kendisine verilmesine karar verilmesini talep ettiği, davalının tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçenin davalıya ilanen tebliğine karar verildiği, davalının 19/09/2023 günü saat: 10.10'de bırakılan ön inceleme duruşmasında hazır bulunması, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde karşı tarafın talebi üzerine yokluğunda davaya devam edileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, 2 hafta kesin süre içinde tarafların dilekçede gösterilen ancak henüz sunulmayan belgeyi mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği, HMK 122.mad. gereğince davalının tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap dilekçesi verebileceği hususunun tebligatın gazetede yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı kendisine tebliğ olunur.