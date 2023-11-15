T.C. İZMİR 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01



Dosya No : 2021/814-Ceza Dava Dosyası 09/11/2023

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Kamu Malına Zarar Verme suçundan, Ahmet ve Ayfer oğlu, 17/09/1978 İZMİR doğumlu, YOZGAT doğumlı TC Kimlik No: 30572426762 MUHAMMET YILMAZ, hakkında Mahkememizin 21/03/2023 tarihli 2021/814 Esas 2023/257 Karar sayılı ilamı ile;

TCK 152/1-a maddesi gereğince 10 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş olup,

Katılan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü vekili tarafından verilen istinaf dilekçesinde; sanığın alt sınırdan cezalandırılması, takdiri ve yasal indirimlerinin uygulanması usul ve yasaya aykırı olduğu, istinaf incelemesi neticesinde kararın kaldırılarak yeniden karar verilmesi talebinde bulunmuş olup,

Sanık MUHAMMET YILMAZ'ın yokluğunda verilen söz konusu 21/03/2023 tarihli karar ve katılan vekilinin istinaf başvuru dilekçesi sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden mahkememizin kararı ve katılan vekilinin istinaf başvuru dilekçesi 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.