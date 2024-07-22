T.C. İzmir 42. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

İLAN METNİ

Sayı : E.67635134-2023/157-Ceza Dava Dosyası 17.07.2024

SANIK :GAMZE ELVEREN, Hasan ve Kamuran kızı, 27/08/1989 DOĞUBAYAZIT doğumlu, AĞRI, DOĞUBAYAZIT, Başköy mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ufuk Mah. Seyfi Demirsoy Cad. No:85 İç Kapı No:8Buca/ İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik No:11134561732

A)Sanık Gamze ELVEREN'in üzerine atılı (Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık) suçunu işlediği sabit olmakla, TCK.nun 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimine, failin güttüğü amaç ve saike göre temel ceza tertip edilirken alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir neden bulunmamakla eylemine uyan;

1.TCK'nın 142/2-h maddesi uyarınca takdiren 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2.TCK'nın 62.maddesiuyarınca sanığın yargılama aşamasındaki olumlu tutum ve davranışları nazara alınarak cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3.Oluşa ve takdire binaen sanığın cezasından başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

4. 5237 Sayılı TCK'nın 53/1-2-3 maddelerinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı ilamı ile, 15.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Yasa'nın 10.maddesi ile yapılan değişiklik dikkate alınarak tatbikine,

5.Sanık hakkında verilen ceza miktarı dikkate alınarak yasal koşulları oluşmayan TCK'nın 50. ve 51. Madde hükümleri ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

B)Sanık Gamze ELVEREN'in üzerine atılı (Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme) suçunu işlediği sabit olmakla, TCK'nın 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, failin güttüğü amaç ve saike göre temel ceza tertip edilirken alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir neden bulunmamakla eylemine uyan;

1.TCK.nun 116/1 maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2.Sanığın yargılama sürecindeki aksi ispat edilemeyen olumlu tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3.Oluşa ve takdire binaen sanığın cezasından başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

4. 5237 Sayılı TCK'nın 53/1-2-3 maddelerinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı ilamı ile 15.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Yasa'nın 10.maddesi ile yapılan değişiklik dikkate alınarak tatbikine,

5.CMK'nın 231. maddesinin 5 ve 6. fıkraları gereğince, sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın adlî para cezası olması, suçun niteliği gereği zararın bulunmayışı, sanığın daha önceden sabıkasının olmaması ve kişilik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşturması nedenleriyle takdiren HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

C) Sanık Gamze ELVEREN'in üzerine atılı (Mala Zarar Verme) suçunu işlediği sabit olmakla, TCK.nun 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimine, failin güttüğü amaç ve saike göre temel ceza tertip edilirken alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir neden bulunmamakla eylemine uyan;

1.TCK.nun 151/1. maddesi uyarınca takdiren ve tercihen120 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2.TCK.nun 62/1. maddesi uyarınca, sanığın yargılama sırasındaki aksi ispat edilemeyen olumlu tutum ve davranışları sanık yararına cezayı hafifletici takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 100 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3.Sanık hakkında hükmedilen (100) gün adli para cezası TCK.nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın sosyal durumu göz önüne alınarak günlüğü takdiren 20,00 TL’den paraya çevrilerek 2.000,00 ₺ ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

4.TCK.nun 52/4. maddesi uyarınca, hükmolunan adlî para cezasının miktarı sanığın ekonomik ve şahsi halleri nazara alınarak adlî para cezasının birer ay ara ile 4 eşit taksitle sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği hususunun sanığa ihtarına,

7201 SK 29.md göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihden 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır. Tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içinde bir dilekçe ile veya zabıt katibine veyahut başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde A bendi yönündenİSTİNAF, B bendi yönünden itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen duyurulur.

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