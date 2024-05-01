T.C. İZMİR 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

Sayı : E.67635134-2022/812-Ceza Dava Dosyası 19.04.2024 İLAN METNİ

KATILAN SANIK :KÖKSAL ALTUNTAŞ, Ali ve Meryem oğlu, 24/12/1982 AKÇAABAT doğumlu, TRABZON, AKÇAABAT, Akpınar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yalı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi (Yeni Liman İçerisi) Güzelbahçe/ İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik No:68296104130

A)Her ne kadar sanık Köksal ALTUNTAŞ hakkında 5237 sayılı TCK'nın 86/2 maddesi gereğince kasten yaralama suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış ise de; sanığın atılı suçu kabul etmediğine dair ısrarlı savunmaları ile birlikte müşteki sanık Sezer'in dosyada mevcut doktor raporuna göre herhangi bir darp, cebir izine rastlanmadığına dair yapılan tespit birlikte değerlendirildiğinde sanığın mahkumiyetine yeter her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince isnat edilmiş suçtan BERAATİNE,

B)Sanık Sezer ÇİÇEK'in üzerine atılı (Kasten Yaralama) suçunu katılan sanık Köksal'a karşı işlediği sabit olmakla, TCK.nun 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimine, failin güttüğü amaç ve saike göre temel ceza tertip edilirken alt sınırdan ayrılmayı gerektirir bir neden bulunmamakla TCK.nun 58. Maddesinin de uygulanması ile eylemine uyan;

1.TCK.nun 86. maddesinin 2. fıkrası uyarınca takdiren 4 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

2.TCK.nun 86/3-e maddesi uyarınca, sanığın eylemini silahtan sayılan bıçak ile işlediği anlaşılmakla cezası takdiren 1/2 oranında artırılarak 6 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

3.TCK'nın 29/1. maddesi gereğince somut olayda ilk haksız hareketin kimden geldiğinin tespit edilememesi nedeniyle bu halin sanık lehine değerlendirilerek cezasından takdiren 1/4 oranında indirim yapılarak 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

4.TCK.nun 62/1. maddesi uyarınca, sanığın yargılama sırasındaki aksi ispat edilemeyen olumlu tutum ve davranışları sanık yararına cezayı hafifletici takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

5.5237 Sayılı TCK'nın 53/1-2-3 maddelerinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı ilamı ile, 15.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Yasa'nın 10.maddesi ile yapılan değişiklik dikkate alınarak tatbikine,

6.Sanığın mükerrir oluşu ve uslanmaz kişilik yapısı dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda Mahkememizce olumlu kanaate varılamamış olması nedeniyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına, aynı nedenlerle TCK.nun 50 ve 51. Madde hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

7.Sanığın Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/183- 2021/236 E.K. Sayılı ilamı ile kasten yaralama suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına mahkum olduğu, cezanın 21/12/2021 tarihinde kesinleştiği dikkate alınarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 58/6 madde hükmü gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE TABİ TUTULMASINA ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına, dair karar verilmiştir.

7201 SK 29.md göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihden 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır. Tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içinde Mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine veyahut başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile beyanda bulunmak, tutuklu veya hükümlü bulunması halinde tutuklu veya hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurabileceği ilanen duyurulur.