T.C. İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi

5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/670 Esas 02/07/2024 Konu : Cengiz Kıpık Hk.İLAN

DAVALI : CENGİZ KIPIK -G.O.Paşa Merkez Mah Güneş Sk Dindar Bina No: 16 Gaziosmanpaşa İstanbul

KULAKSIZ MAH. DOĞRAMACI KEMAL SK. KAPI NO: 23 DAİRE NO: 5 - BEYOĞLUİSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi davasında tebliğe elverişli adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış, 23/01/2024 tarih, 2022/670 Esas-2024/233 Karar sayılı ilamının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememiz kararında;

1-Davacılar tarafından davalı aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasının KABULÜ ile dava konusu Doğanay Mahallesi, 9106 Sokak, No:10 D:12 Karabağlar/ İZMİR adresindeki tapunun İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 3403 ada, 411 parsel , (ESKİ-YEŞİLYURT MAHALLESİ, 2615 ADA, 411 PARSEL) “arsa” cinsli 5. kat, 12 bağımsız bölüm sayılı taşınmazın aynen veya para ilaveli olarak taraflar arasında taksimi mümkün bulunmadığından, taşınmazdaki ortaklığın umuma açık satış suretiyle giderilmesine, satış bedelinin taraflara taşınmazın tapu kaydı ve veraset ilamındaki payları oranında ödenmesine,

2-İİK ' nun 112-136. Maddeleri uyarınca satışın açık arttırma yolu ile yapılmasına,

3-HMK' nun 322/2. Maddesi uyarınca mahkememiz yazı işleri müdürünün satış memuru olarak atanmasına

4-Elde edilecek satış bedeli üzerinden Binde 11,38 nispetinde karar ve ilam harcının taraflardan tapudaki ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında tahsiline, peşin alınan 80,70-TL harcın mahsubuna,

5-Davacı tarafından yapılan 129,20-TL ilk dava gideri, 5.417,25‬-TL müzekkere ve posta gideri, 5.762,35‬-TL keşif ve bilirkişi gideri, 8.260‬,00-TL basın ilam kurumu ilan masrafı olmak üzere toplam 19.568,8‬0-TL yargılama giderinin paydaşlardan payları oranında alınarak davacıya verilmesine, bakiye yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

6-Davacı davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince davacı yararına taktir olunan 17.400,00-TL vekalet ücretinin paydaşlardan payları oranında alınarak davacıya verilmesine,

7-Kararın kesinleşmesi halinde artan gider avansının davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer davalıların ve dahili davalıların yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın adresi meçhul davalı 387............232 T.C. Kimlik numaralı CENGİZ KIPIK'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

