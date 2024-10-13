T.C. İzmir Gayrimenkul Satış İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2024 / 00:01

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/117 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/117 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, KIZILÇULLU Mahalle/Köy, 4008 Ada, 6 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir ili, Bu ...

Adresi : İnkılap Mahallesi, 504/1 Sokak No:3 Kat:1 D:1 Buca /İzmir

Yüzölçümü : 172,00 m2 (Dairenin kullanım alanı 116,24 m2dir.)

Arsa Payı : 2/8

İmar Durumu : izmir ili buca ilçesi İnkılap mahallesi 4008 ada 6 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre , 3 m ön, 3m arka bahçe mesafeli, Bitişik Nizam, 4 kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Aile Konutu Şerhi vardır. 17.10.2019 tarih ve 31881 yevmiye ve İzmir 11. Aile Mahkemesinin 16.10.2019 tarih ve 31626 yevmiye numaralı İhtiyati Tedbir Kararı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2025 - 14:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 14:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.