T.C. İzmir Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2023/11 Esas

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahallesi, 1396 ada, 2 parsel, arsa nitelikli, 665,00 m² (satışa konu daire brüt yaklaşık 125m2 dir) yüzölçümlü, 1/10 arsa hisseli, kat irtifaklı, bağımsız bölümü niteliği mesken olan, 4. Kat, 10 nolu bağımsız bölümde Tam hisse ile borçlu M.A.A. adına kayıtlıdır.

Adresi : Yeşil Mahallesi, 650 Sokak, No: 10 (4. Kat 10 nolu bağımsız bölüm) Gaziemir / İZMİR

Yüzölçümü : 665 m2 (satışa konu daire yaklaşık 125 m2 dir)

Arsa Payı : 1/10

İmar Durumu :Taşınmazın bulunduğu bölgede 1/1000 ölçekli imar planında 1396 ada 2 parsel Ayrık nizam 5 kat, Emax:1,50, Ticaret Seçenekli Konut bölgesi kulanım kararı olan imar adasında bulunmaktadır. Kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır.

Kıymeti : 3.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: G.A. Adına 29/04/2019 tarih, 2878 yevmiye sayılı İNTİFA HAKKI VARDIR.

Beyanlar hanesinde, 27/04/2001 tarihli Yönetim Planı kayıtlıdır.

Rehin Bilgileri;

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 200,000.00 TL % 36 Değişken 07/04/2009-2007

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 500,000.00 TL %36 Değişken 28/12/2017-9661

(ve tapu kaydındaki haciz şerhleri)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 14:45

18/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064953