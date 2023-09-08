T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/251 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Yayın Tarihi: 08 Eylül 2023 / 00:01

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/251 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Konak İlçesi, TEPECİK Mahalle/Köy, 2162 Ada, 23 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm. Ana taşınmaz zemin kat ve 3 normal kat olmak üzere 4 kattanoluşmaktadır. Taşınmazda asansör bulunmamaktadır. Betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Bağımsız bölümün giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar ve pencereler ahşap doğramadır ve panjur bulunmaktadır. Bağımsız bölüm salon, 2 oda, mutfak, banyo, koridor ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Salon, 2 oda ve koridorun zemini laminat parke, mutfak zemini, banyo zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Banyo duşakabin, hilton lavabo ve klozet hacimlerinden oluşmaktadır. Mutfak alt ve üst dolapları ahşap ve tezgahı mermerittir. Bağımsız bölümde ve binada doğalgaz bağlantısı bulunmamaktadır. Bağımsız bölüm brüt 115,00 m2, net 100,00 m2 alanlıdır. Taşınmaz Hilal Metro İstasyonuna 125,00 mt, Gaziler Caddesine 250,00 mt, Eşrefpaşa Hastanesine 450,00 mt direkt uçuş mesafesindedir. Taşınmaza ulaşım toplu taşıma ve özel araçlarla mümkündür.

Adresi : Hilal Mahallesi, 1226 Sk. No: 12, Aytaç Apt. Kat:2, D: 3 Konak/İzmir Konak / İZMİR

Yüzölçümü : 132,75 m2

Arsa Payı : 4/18

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli bitişik nizam dört kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 970.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 14:20

05/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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