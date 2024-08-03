T.C. İzmir Gayrimenkul Satış İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/108 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/108 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, SALHANE Mahalle/Köy, 40007 Ada, 1 Parsel, 30 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir İli, ...

Adresi : Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, Folkart Towers A Blok No: 45, Kat: 10 Daire: 30Bayraklı / İZMİR

Yüzölçümü :10.226,02 m2 (brüt 64,00 m2 ve net 60,00 m2)

Arsa Payı : 77/41768

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planındaayrık nizam, Taks:0,40, Kaks: 3,50 yapılaşma oranlı "Mia-Merkeziİş Alanına" isabet etmektedir.

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: *Beyanlar:

-Yönetim Planı Tarihi : 18.03.2014(40008 Ada 1 parsel üzerindeki bina ile toplu yapı kapsamındadır.)

- Yönetim Planı Değişikliği : 17.06.2016

- Yönetim Planı Değikliği : 25.01.2017

- Yönetim Planı Değikliği : 06.07.2017

- Yönetim Planı Değişikliği : 24.12.2018

- İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 11.12.2019 tarih ve 21424 yevmiye numaralı İİK 306 maddesi uyarınca konkordatonun tasdikine ve Orhan ÜNLÜEROĞLUGİL'in kayyım olarak atanmasına ilişkin İzmir 3. Asliye Ticaret mahkemesinin kararı vardır. (09.12.2019 tarih ve 2018/1088)

-... KM ne çevrilmiştir. (24.09.2014-10582)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 13:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, SALHANE Mahalle/Köy, 40008 Ada, 1 Parsel, 53 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir İli ...

Adresi : Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, Folkart Towers, B Blok No: 39 ,Kat: 12Daire: 53Bayraklı / İZMİR

Yüzölçümü : 9.292,80 m2 (brüt 64,00 m2 ve net 55,90 m)

Arsa Payı : 75/39294

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planında ayrık nizam, Taks:0,40, Kaks: 3,50 yapılaşma oranlı "Mia-Merkeziİş Alanına" isabet etmektedir.

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Yönetim Planı Tarihi : 18.03.2014(40008 Ada 1 parsel üzerindeki bina ile toplu yapı kapsamındadır.)

- Yönetim Planı Değişikliği : 17.06.2016

- Yönetim Planı Değikliği : 25.01.2017

- Yönetim Planı Değikliği : 06.07.2017

- Yönetim Planı Değişikliği : 24.12.2018

- İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 11.12.2019 tarih ve 21424 yevmiye numaralı İİK 306 maddesi uyarınca konkordatonun tasdikine ve Orhan ÜNLÜEROĞLUGİL'in kayyım olarak atanmasına ilişkin İzmir 3. Asliye Ticaret mahkemesinin kararı vardır. (09.12.2019 tarih ve 2018/1088)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Güzelbahçe İlçe, KAHRAMANDERE Mahalle/Köy, 1662 Ada, 1 Parsel, 48 Nolu Bağımsız Bölüm İzmi ...

Adresi : Kahramandere Mah. Mithat Ünalİzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, Mithat Ünal Caddesi, No: 4, Güzelbahçe Evleri Sitesi, Bb:48 Güzelbahçe / İZMİR

Yüzölçümü :48.784,60 m2 (brüt 350 m2 net 300 m2)

Arsa Payı : 30/2400

İmar Durumu :Güzelbahçe Belediyesi tarafından gönderilen 08.11.2022 tarihli yazısında konu parselin; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında serbest nizam, 2 katlı konut alanında, hmax:6,80, taks:0,20, kaks:0,40 olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 17.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

*Beyan :

-AT... KM ne çevrilmiştir. (23.10.2023-5447, 30/11/2017-4630)

-Yönetim Planı Tarihi : 29.06.2006

-20.03.2014 tarihli Kat Mülkiyetine çevrilmiştir.

*İrtifak :

- Bu parsel aleyhine Tedaş-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine 315.24 m2lik alanda irtifak hakkı tesisibulunduğu belirtilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, ADNAN SÜVARİ Mahalle/Köy, 13910 Ada, 1 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm izm ...

Adresi : İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Adnan Süvari Mahallesi, 108/4 Sokak, No: 3, D Blok, Kat:4 Daire: 12 Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü :3.201,00 m2(net 90,28, brüt 102,00)

Arsa Payı : 1/79

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Basın Sitesi ve Çınar Revizyon İmar Planında Blok nizam, beş kat, ön bahçe mesafesi 5,00 metre, yan bahçe mesafesi 3,00 metre, yapılanma kararında konut adasında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

- Yönetim Planı Değişikliği : 22.05.1996

- İİK 306/2 maddesi uyarınca Kayyım olarak Orhan ÜNLÜEROĞLUGİL'in atanmasına karar verilmiştir. (İzmir 3. Asliye Ticaret mahkemesinin kararı vardır,10.12.2019 tarih ve 30347)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:50

26/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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