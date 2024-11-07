T.C. İzmir Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nden
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/378 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/378 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, ALİFUAT CEBESOY Mahalle/Köy, 43342 Ada, 3 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm İ ...
Adresi : Ali Fuat Cebesoy Mahallesi, 9306 Sokak, No: 28 Karabağlar/ İZMİR
Yüzölçümü : 340,00 m2 (3. Bodrum kat yaklaşık 55 m2 yüzölçümünde salon, açık mutfak, teras mahallerinden oluşmakta olup, daire toplam yaklaşık 175,00 m2 yüzölçümünde olduğu belirtilmiştir.)
Arsa Payı : 2/10
İmar Durumu :Taşınmazın bulunduğu İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi, 43342 ada 3 parselin, 1/1000 ölçekli Vatan Ali Fuat Cebesoy Mahallesi Revizyon İmar Planında ön bahçe mesafesi 5,00 metre, TAKS:0.40 KAKS:1,60 blok nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 3.200.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Beyanlar:
1- 3194 SY Geçici 16 Md. Gereğince Kat ve Bağımsız Bölüm İlavesi tessi işlemi yapılmıştır. 18.06.2019 tarih ve 13486 yevmiye
2-Y.P.T:08.06.2006
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 15:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02116762