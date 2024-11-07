T.C. İzmir Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 07 Kasım 2024 / 00:01

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/378 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/378 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, ALİFUAT CEBESOY Mahalle/Köy, 43342 Ada, 3 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm İ ...

Adresi : Ali Fuat Cebesoy Mahallesi, 9306 Sokak, No: 28 Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü : 340,00 m2 (3. Bodrum kat yaklaşık 55 m2 yüzölçümünde salon, açık mutfak, teras mahallerinden oluşmakta olup, daire toplam yaklaşık 175,00 m2 yüzölçümünde olduğu belirtilmiştir.)

Arsa Payı : 2/10

İmar Durumu :Taşınmazın bulunduğu İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi, 43342 ada 3 parselin, 1/1000 ölçekli Vatan Ali Fuat Cebesoy Mahallesi Revizyon İmar Planında ön bahçe mesafesi 5,00 metre, TAKS:0.40 KAKS:1,60 blok nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar:

1- 3194 SY Geçici 16 Md. Gereğince Kat ve Bağımsız Bölüm İlavesi tessi işlemi yapılmıştır. 18.06.2019 tarih ve 13486 yevmiye

2-Y.P.T:08.06.2006

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.