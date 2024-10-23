T.C. İznik İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 / 00:01

T.C. İZNİK İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/148 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/148 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, MAHMUDİYE Mahalle/Köy, Batakpınar mevkii Mevkii, 1987 Ada, 15 Parselde kayıtlı tarla

Adresi : Mahmudiye Köyü/Mah. Batakpınar Mevkii İznik / BURSA

Yüzölçümü : 15.090,45 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 4.527.135,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 11:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:11

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.