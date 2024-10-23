T.C. İznik İcra Dairesi'nden
T.C. İZNİK İCRA DAİRESİ'NDEN
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/148 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/148 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, MAHMUDİYE Mahalle/Köy, Batakpınar mevkii Mevkii, 1987 Ada, 15 Parselde kayıtlı tarla
Adresi : Mahmudiye Köyü/Mah. Batakpınar Mevkii İznik / BURSA
Yüzölçümü : 15.090,45 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 4.527.135,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 11:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 11:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:11
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02108058