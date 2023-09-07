T.C. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Afet İşleri Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 07 Eylül 2023 / 00:01

Sayın REMZİYE GÜLTEKİN (T.C. No:20612682210) 7201 SAYILI KANUNA GÖRE İLANEN TEBLİGATTIR

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mah., Emin Ali paşa Cad., No: 124 kapı sayılı ve 163 pafta, 717 ada, 56 parsel sayılı yerde bulunan, Beton Zemin Bürosunun 20/11/2017 tarihli ve 67836 sayılı yazısı ile; söz konusu parsel üzerindeki yapıya ilişkin kanunda belirtilen riskli yapı tespitine itiraz süreci tamamlanmış olduğundan 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği Hükümleri gereği riskli yapının maliklerince yıktırılması için yıkım tebligatı yapılarak altmış günden az olmamak üzere süre verilmesi, yıkıma ilişkin işlemlerin başlatılması bildirilmiştir.

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapılmış ve bu tespite itiraz süreci de tamamlanmış bulunan, maliki olduğunuz binanın nüfus ve eşyadan tahliyesi yapılarak siz maliklerce yıkımının gerçekleştirilmesi için 60 günlük süre verilmiştir. Ayrıca söz konusu taşınmazınızı kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak kullanmakta olanlar varsa tarafınızdan kendilerine binayı tahliye etmeleri hususunda bildirim yapılması gerekmektedir.

Gereği ilanen tebliğ olunur.