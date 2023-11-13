T.C. KADİRLİ 1. KADASTRO MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 / 00:01

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ESAS NO : 2023/25 Esas

Mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasında dahili davalı Ayşe Gülseven'in belirtilen adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinin tespit edilemediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 12/02/2024 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.