T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 04 Ağustos 2023 / 00:01

T.C.

KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/365 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, YUSUFİZZETTİN KÖYÜ

ADA NO : 149

PARSEL NO : 1

MALİKİN ADI VE SOYADI: ELİF KUŞÇU, HÜSEYİN KUŞCU, İRAZ AYDIN, ZEYFİ KUŞCU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : KADİRLİ ORGANİZE SANAYİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/365 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/06/2023