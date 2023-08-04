T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
T.C.
KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/365 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, YUSUFİZZETTİN KÖYÜ
ADA NO : 149
PARSEL NO : 1
MALİKİN ADI VE SOYADI: ELİF KUŞÇU, HÜSEYİN KUŞCU, İRAZ AYDIN, ZEYFİ KUŞCU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : KADİRLİ ORGANİZE SANAYİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/365 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/06/2023
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|BASIN NO: ILN01871227