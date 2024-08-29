T.C. Kadirli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C.
KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/361 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Osmaniye ili Kadirli ilçesi İlbistanlı Köyü
ADA NO : 223
PARSEL NO : 60
YÜZÖLÇÜMÜ : 713,15 m²
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ Genel Müdürlüğü,
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Osmaniye Kadirli Savrun Barajı Projesi İnşaatı,
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/361 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/08/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02081480