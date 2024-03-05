T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 05 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2024/181 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, KÖSEPINARI KÖYÜ

ADA NO : 120

PARSEL NO : 123

YÜZÖLÇÜMÜ : 948,23 m²lik kısmın irtifak hakkı tesisi amacıyla kamulaştırma.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS

VEKİLİ: Av. ADEM SAĞLAM - [16291-92266-64756] UETS

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : KÖK-KÖSEPINARI ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/181 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/02/2024