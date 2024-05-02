T.C. Kahramankazan SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 02 Mayıs 2024 / 00:00

T.C. Kahramankazan SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/473 Esas

DAVALILAR: ZEHRA AKALIN VE MEHMET TEVFİK

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü:10/09/2024 günü saat: 10:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.