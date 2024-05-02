T.C. Kahramankazan SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
T.C. Kahramankazan SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/473 Esas
DAVALILAR: ZEHRA AKALIN VE MEHMET TEVFİK
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü:10/09/2024 günü saat: 10:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN02024197