T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 / 00:01

Sayı : 2022/245 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Dava konusu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş mahallesi Duranlar mevki sınırları içerisinde bulunan 2023,09 m² (konut alanı) olarak kullandığı tapusuz taşınmazının kendi adına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava Konusu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak iddia edenler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 Ay içinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dava dosyasına itiraz etmeleri Yasa gereği ilan olunur. 14/03/2024