T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2023 / 00:01

Sayı : 2022/356 Esas 26/07/2023 İLAN

Davaya konu Dulkadiroğlu İlçesi Doğanlıkarahasan Mahallesinde bulunan taşınmazın Fen bilirkişi Mehmet Yiğit'in 09/12/2022tarihli Bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen yerin yüz ölçümü7.404,44 M2 miktarındaki taşınmazı doğusu kuru dere , batısı eski 625 parsel iken 3402/22-a güncelleme çalışmalarında 168 ada 11 parsel olan taşınmaz, kuzeyi eksi 1116 parsel iken 3402/22-a güncelleme çalışmalarında 168 ada 12 parsel olan taşınmaz ve güneyi arazi yolu ile çevrili olan taşınmazı davacı Mehmet Ali ve Esma oğlu 1966 doğumlu229.......404T.C kimlik numaralı TAHİR MURTAZAOĞLU zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/356esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

26/07/2023

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