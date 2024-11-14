T.C. Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 / 00:01

T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/99 Esas

Davaya konu Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Döngel Mahallesinde bulunan, Fen bilirkişi Mehmet Yiğit'in 30/04/2024 tarihli bilirkişi raporuna ekli krokide kırmızı renkli kalem ile işaretlenen ve F harfi ile gösterilen 953,00 m² lik tarla vasfındaki tapusuz taşınmazı davacı Ahmet ve Gülsüm'den olma 1974 doğumlu 48*******76 TC kimlik numaralı Gülnaz Balaban adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Dava Konusu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak iddia edenler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 Ay içinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dava dosyasına itiraz etmeleri yasa gereği ilan olunur.