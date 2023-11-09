T.C.KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2023 / 00:01

Sayı : 2022/301 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı Hasan SARIGÜL(Ömer ve Aişe oğlu, 1957 doğumlu) tarafındanDava konusu " A-)Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi, 1018 ada 3 parsel, Batısı :1018 ada 2 parsel, Doğusu:Yol, yoldan sonra 1017 ada 1 parsel, Güneyi :Yol, yoldan sonra 1020 ada 1 ve 2 parsel, Kuzeyi:Yol, yoldan sonra 612 ada 9 parsel ile,

B-) Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi, 1020 ada 2 parsel, Batısı:1020 ada 1 parsel, Doğusu:Yol, yoldan sonra 1054 ada 1 parsel, Güneyi :Yol, Kuzeyi:Yol, yoldan sonra 1018 ada 3 parsel

" bulunan Taşınmazın, Hazineye ait hissesinin Kadastro Öncesi Zilyetlikle Kazanımı iddiası ile açılan davada ilgililerin "davacının davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulundurduğu" iddiasına karşı,

Dava Konusu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak iddia edenler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 Ay içinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dava dosyasına itiraz etmeleri Yasa gereği ilan olunur.