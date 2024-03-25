T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 / 00:01

Sayı : 2024/646 Esas HÜLYA YENER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 11957800506

ADI SOYADI : DURSUN DURMUŞ YENER

BABA ADI : AHMET

ANA ADI : EŞE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1957

DOĞUM YERİ : ANDIRIN/ KAHRAMANMARAŞ