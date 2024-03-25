T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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Sayı : 2024/646 Esas HÜLYA YENER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 11957800506
ADI SOYADI : DURSUN DURMUŞ YENER
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : EŞE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1957
DOĞUM YERİ : ANDIRIN/ KAHRAMANMARAŞ
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|BASIN NO: ILN02008008