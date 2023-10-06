T.C. KAHRAMANMARAŞ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

Sayı :2021/262 Esas - Davacı , YÜKSEL TUTYEMEZ ile Davalı , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Dava konusu Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi, Dereboğazı mahallesinde kain, fen bilirkişisi tarafından krokide;

(A) harfi ile gösterilen 1699,16 m2 olan,zeytinlik olarak kullanılan, (B) harfi ile gösterilen 1463,36 m2 olan,bahçe olarak kullanılan taşınmaz,(C1) harfi ile gösterilen 1919,97 m2 olan,2 katlı betonarme ev bağ ve bahçe olarak kullanılan taşınmaz,(C2) harfi ile gösterilen 215,70 m2 olan,yol olarak kullanılan taşınmaz, (D) harfi ile gösterilen 1881,16 m2 olan,tek katlı betonarme ev bahçe olarak kullanılan, Batısı; Sıddık Karaokur , Tarakçı Ahmet Mirasçıları ve Ahmet Saçmalı tarafından kullanılan taşınmaz, kısmende orman ağaçları, Kuzeyi; Sıddık Karokur tarafından kullanılan tapusuz taşınmaz, Doğusu; Karaokurlar ve Muhammet Çiriş tarafından kullanılan tapusuz taşınmaz, Güneyi; Söze Yatar tarafından kullanılan tapusuz taşınmazın,

Davacı 41728358042 TC kimlik numaralı Yüksel Tutyemez yaklaşık 45-50 yılı aşkın zamandan beri tasarruflarında olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava konusu edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2021/262 esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.