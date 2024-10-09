T.C. Kahramanmaraş 7. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2024 / 00:01

T.C.KAHRAMANMARAŞ

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/66 Esas - Davacı MURAT EVRENS ile Davalı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Dava konusu Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Zeytindere Mahallesinde kain, Fen bilirkişisi Mustafa Aksoy'un 24/10/2023 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki krokide (A) harfi ile gösterilen taşınmazın Doğusu, Zeytindere Kale mahallesine giden yol, Batısı, kısmen 111 ada 1 nolu parsel kısmende tapulama harici alan, Kuzeyi, 111 ada 1 nolu parsel ve Güneyi ise 112 ada 2 nolu tapulu taşınmazlarla çevrili alan3042,74m2 yüzölçümlü arazi vasıflı taşınmazın, Murat Evrens adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/66 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur