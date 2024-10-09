T.C. Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2024 / 00:01

T.C.KAHRAMANMARAŞ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2023/173 Esas

Davacılar , BÜNYAMİN ÇOLAK, MESUT ÜDÜRGÜCÜ ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davaya konu Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş mahallesinde bulunan Fen bilirkişi'nin 26/03/2024 tarihli Bilirkişi raporunda (A1) harfi ile gösterilen 548,33 m2taşınmaz ve (A2)harfi ile gösterilen 2327,75 m2 dava konusu taşınmazların Doğusunda: Kahramanmaraş Gaziantep yolu, Kuzeyi: 585 ada 5 parsel nolu taşınmaz, batısı ve güneyi: Karaçay ile çevrili taşınmazlar ve (B1) harfi ile gösterilen 2399,81 m2taşınmaz, (B2)harfi ile gösterilen 2092,76 m2 taşınmaz,(B3) 232,78 m2lik dava konusu taşınmazların doğusunda: Kadastro çalışmalarında 222 parsel iken ifraz ve 3402/22-a gibi uygulamalar sonucunda 1420 ada 4 parsel nolu taşınmaz, kuzeyi: 222 parsel iken ifraz ve 3402/22-a gibi uygulamalar sonucunda 1420 ada 4 parsel nolu taşınmaz ve batısı ve güneyi: Karaçay ile çevrili taşınmazları Davacılar Mustafa ve Cennet oğlu, 10/02/1994doğumlu, 11189381316T.C kimlik numaralı Bünyamin ÇOLAK ve Faruk ve Fatma oğlu 02/03/1965 doğumlu42880319780 T.C kimlik numaralı Mesut ÜDÜRGÜCÜ - zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/173 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.