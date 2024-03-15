T.C.KAHRAMANMARAŞ1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Mart 2024 / 09:36

Sayı : 2022/755 Esas 13/03/2024 İLAN

Davaya konu K.maraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Kozludere MahallesindebulunantaşınmazınFen bilirkişi Mehmet Yiğit'in 30/10/2023tarihli Bilirkişi raporundaAharfi gösterilen yerin yüz ölçümü 1.754,48 m² , miktarında olduğu, (A) ile gösterilen kısımın dört bir tarafının yol olduğu söylenen tapusuz taşınmazı davacıİdris ve Seadet oğlu 1981 doğumlu30..........620 T.C kimlik numaralıSEFA TURAN AKYOL zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/755esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.