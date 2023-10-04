T.C.KAHRAMANMARAŞ1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2022/394 Esas

Davaya konu K.maraş İli Dulkadiroğluİlçesi Gazipaşa Mahallesinde bulunan taşınmazın Fen bilirkişi Mehmet Yiğit'in 08/12/2022tarihli Bilirkişi raporunda A harfi ve B harfleri ile gösterilen yerin A nın yüz ölçümü 4185,80 m2B 'nin yüz ölçümü 2017,49 m2olan taşınmazları Bir bütün olarak düşünüldüğünde dava konusu taşınmazın zeminde fiilen doğusu: Kısmen Kazım GÖNEN ve kısmen de Gültekin Genç’e ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, batısı: Orman, kuzeyi: Salih Gemici’ye ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz ve güneyi: Kısmen Orman kısmen de Aladdin Özyeşildağ’a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmazı davacı ökkeş ve Sehar oğlu 1939 doğumlu505.............46 T.C kimlik numaralı Ali Rıza Çetinkaya zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/394 esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.