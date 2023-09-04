T.C.KAHRAMANMARAŞ2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2023 / 00:01

Sayı : 2021/129 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Ökkeş ve Gülüstan oğlu, Ahmet Ünlüçay (19082114680)'ın Dava konusu Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Halkaçayırı ve Abbaslar Mahallesinde bulunan 15.000 m2'lik taşınmazının kendi adına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava Konusu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak iddia edenler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 Ay içinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dava dosyasına itiraz etmeleri Yasa gereği ilan olunur.