T.C. KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

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Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescili ile yol olarak terkini talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel ve tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.

Dosya noMahalleAda ve Parsel noTapu MalikiDuruşma Günü
2023/323Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü106 ada 13 parselRAMAZAN YILDIRIM07//12/2023
2023/324Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü106 Ada 16 parselŞÜKRÜ YILDIRIM15/11/2023
2023/325Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü106 Ada 17 parselMUSTAFA YILDIRIM21/11/2023
2023/326Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü106 Ada 28 parselŞÜKRÜ YILDIRIM07/12/2023
2023/327Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü106 Ada 30 parselOSMAN ÇAKIR15/11/2023
2023/328Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü110 Ada 1 parselSABRİ ATİK07/12/2023
2023/329Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü110 Ada 3 parselŞAHİN BAŞKAYA21/11/2023
2023/330Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü111 Ada 4 Parsel1- AHMET KORKUT
2- CELAL KORKUT
3- FEHMİ KORKUT
4- GÜNAY KAPLAN
5- HATİCE BOZKURT
6- İSMAİL KORKUT
7- PERİHAN AKEL
8- RAMAZAN KORKUT
9- SARİYE KAYIK
10- ZAHİDE KORKUT
11- ZEYTİN ÇELENK		07/12/2023
2023/331Adıyaman İli Kahta İlçesi Çukrtaş Köyü112 Ada 1 ParselMEHMET ALİYILDIRIM15/11/2023
2023/332Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü113 Ada, 1 parselYUSUF KAYHAN21/11/2023
2023/333Adıyaman İli Kahta İlçesi Çukurtaş Köyü115 Ada 2Parsel1- ADİLE ÇELEBİ
2- CEBRAİL DEMİR
3- CEMAL ŞİMŞEK
4- GÜLSÜN YAVCİK
5- HURİYE CAN
6- İSRAFİL DEMİR
7- MEHMET DEMİR
8- MELİHA ÇELEBİ
9- MİKAİL DEMİR
10- MURAT ŞİMŞEK
11- NİYAZİ ŞİMŞEK
12- OSMAN DEMİR
13- OSMAN ŞİMŞEK
14- SAMİYE BOZKURT
15- SARİYE AY
16- VEYSİ ŞİMŞEK
17- ZELİHA ŞİMŞEK
18- ZÜBEYDE ÇELİK		07/12/2023
2023/334Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü117 Ada 1ParselOSMAN ÇAKIR15/11/2023
2023/335Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü117 ada, 22 parselMURAT BAŞKAYA21/11/2023
2023/336Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü117 Ada 12 ParselOSMAN KORKUT07/12/2023
2023/337Adıyaman İli Kahta İlçesi Çukurtaş Köyü125 Ada 7 ParselMUSTAFA DOĞAN15/11/2023
#ilangovtr BASIN NO: ILN01931185