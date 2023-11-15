T.C. KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescili ile yol olarak terkini talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel ve tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.

Dosya no Mahalle Ada ve Parsel no Tapu Maliki Duruşma Günü 2023/323 Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü 106 ada 13 parsel RAMAZAN YILDIRIM 07//12/2023 2023/324 Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü 106 Ada 16 parsel ŞÜKRÜ YILDIRIM 15/11/2023 2023/325 Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü 106 Ada 17 parsel MUSTAFA YILDIRIM 21/11/2023 2023/326 Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü 106 Ada 28 parsel ŞÜKRÜ YILDIRIM 07/12/2023

2023/327 Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü 106 Ada 30 parsel OSMAN ÇAKIR 15/11/2023 2023/328 Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü 110 Ada 1 parsel SABRİ ATİK 07/12/2023 2023/329 Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü 110 Ada 3 parsel ŞAHİN BAŞKAYA 21/11/2023 2023/330 Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü 111 Ada 4 Parsel 1- AHMET KORKUT

2- CELAL KORKUT

3- FEHMİ KORKUT

4- GÜNAY KAPLAN

5- HATİCE BOZKURT

6- İSMAİL KORKUT

7- PERİHAN AKEL

8- RAMAZAN KORKUT

9- SARİYE KAYIK

10- ZAHİDE KORKUT

11- ZEYTİN ÇELENK 07/12/2023 2023/331 Adıyaman İli Kahta İlçesi Çukrtaş Köyü 112 Ada 1 Parsel MEHMET ALİYILDIRIM 15/11/2023 2023/332 Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü 113 Ada, 1 parsel YUSUF KAYHAN 21/11/2023 2023/333 Adıyaman İli Kahta İlçesi Çukurtaş Köyü 115 Ada 2Parsel 1- ADİLE ÇELEBİ

2- CEBRAİL DEMİR

3- CEMAL ŞİMŞEK

4- GÜLSÜN YAVCİK

5- HURİYE CAN

6- İSRAFİL DEMİR

7- MEHMET DEMİR

8- MELİHA ÇELEBİ

9- MİKAİL DEMİR

10- MURAT ŞİMŞEK

11- NİYAZİ ŞİMŞEK

12- OSMAN DEMİR

13- OSMAN ŞİMŞEK

14- SAMİYE BOZKURT

15- SARİYE AY

16- VEYSİ ŞİMŞEK

17- ZELİHA ŞİMŞEK

18- ZÜBEYDE ÇELİK 07/12/2023 2023/334 Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü 117 Ada 1Parsel OSMAN ÇAKIR 15/11/2023 2023/335 Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü 117 ada, 22 parsel MURAT BAŞKAYA 21/11/2023 2023/336 Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü 117 Ada 12 Parsel OSMAN KORKUT 07/12/2023

2023/337 Adıyaman İli Kahta İlçesi Çukurtaş Köyü 125 Ada 7 Parsel MUSTAFA DOĞAN 15/11/2023