T.C. KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescili ile yol olarak terkini talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel ve tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.
|Dosya no
|Mahalle
|Ada ve Parsel no
|Tapu Maliki
|Duruşma Günü
|2023/323
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü
|106 ada 13 parsel
|RAMAZAN YILDIRIM
|07//12/2023
|2023/324
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü
|106 Ada 16 parsel
|ŞÜKRÜ YILDIRIM
|15/11/2023
|2023/325
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü
|106 Ada 17 parsel
|MUSTAFA YILDIRIM
|21/11/2023
|2023/326
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü
|106 Ada 28 parsel
|ŞÜKRÜ YILDIRIM
|07/12/2023
|2023/327
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü
|106 Ada 30 parsel
|OSMAN ÇAKIR
|15/11/2023
|2023/328
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü
|110 Ada 1 parsel
|SABRİ ATİK
|07/12/2023
|2023/329
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü
|110 Ada 3 parsel
|ŞAHİN BAŞKAYA
|21/11/2023
|2023/330
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü
|111 Ada 4 Parsel
|1- AHMET KORKUT
2- CELAL KORKUT
3- FEHMİ KORKUT
4- GÜNAY KAPLAN
5- HATİCE BOZKURT
6- İSMAİL KORKUT
7- PERİHAN AKEL
8- RAMAZAN KORKUT
9- SARİYE KAYIK
10- ZAHİDE KORKUT
11- ZEYTİN ÇELENK
|07/12/2023
|2023/331
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Çukrtaş Köyü
|112 Ada 1 Parsel
|MEHMET ALİYILDIRIM
|15/11/2023
|2023/332
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü
|113 Ada, 1 parsel
|YUSUF KAYHAN
|21/11/2023
|2023/333
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Çukurtaş Köyü
|115 Ada 2Parsel
|1- ADİLE ÇELEBİ
2- CEBRAİL DEMİR
3- CEMAL ŞİMŞEK
4- GÜLSÜN YAVCİK
5- HURİYE CAN
6- İSRAFİL DEMİR
7- MEHMET DEMİR
8- MELİHA ÇELEBİ
9- MİKAİL DEMİR
10- MURAT ŞİMŞEK
11- NİYAZİ ŞİMŞEK
12- OSMAN DEMİR
13- OSMAN ŞİMŞEK
14- SAMİYE BOZKURT
15- SARİYE AY
16- VEYSİ ŞİMŞEK
17- ZELİHA ŞİMŞEK
18- ZÜBEYDE ÇELİK
|07/12/2023
|2023/334
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü
|117 Ada 1Parsel
|OSMAN ÇAKIR
|15/11/2023
|2023/335
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü
|117 ada, 22 parsel
|MURAT BAŞKAYA
|21/11/2023
|2023/336
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Taşlıca Köyü
|117 Ada 12 Parsel
|OSMAN KORKUT
|07/12/2023
|2023/337
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Çukurtaş Köyü
|125 Ada 7 Parsel
|MUSTAFA DOĞAN
|15/11/2023
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01931185