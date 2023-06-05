T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 05 Haziran 2023 / 00:01

2022/307 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/307 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, CEBECİ Mahalle/Köy, 127 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz Kocaeli İli, Mahalle sınırları içinde sahil kenarında, plaj işletmesi ve kafe olarak sezonluk hizmet vermektedir. Kandıra ilçe merkezine 20 km, İzmit şehir merkezine 70 km mesafede yer almaktadır. Yakın çevresinde yazlık siteler, bahçe nizam evler, sahil, plaj, turistik tesisler, alışveriş alanları, tarım arazisi, boş araziler, orman arazisi bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir.Parsel düz arazi yapısında, yamuk dörtgen şeklindedir. Plaj ile arasında beton yürüyüş yolu mevcuttur. Parsel sınırları tabi zeminden taş duvar üzeri beton kaplama ile yükseltilmiş, ortasında sekiz köşeli beton kolonlu, camekan duvarlı tek katlı 350 m² alanlı bina mevcuttur. Kafe ve plaj işletmesi olarak faaliyet göstermektedir. Parsel ve yapı bakılı durumdadır.Kandıra Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göre parsel Cebeci Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde "Günübirlik Turizm Tesis Alanı" kalmaktadır. Yapılaşma koşulları; E: 0,20; 1 kattır.

Adresi : Cebeci Mahallesi Plaj Yolu Cad. No: 7 Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 775,36 m2

Kıymeti : 5.970.020,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 10:03

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