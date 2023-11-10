T.C. KANDIRA SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Sayı : 2023/772 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUSA GÖDEK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27/10/2023GAİP
TC KİMLİK NO : 15782521438
ADI SOYADI : MUSA GÖDEK
BABA ADI : GÜNGÖR
ANA ADI : NURHAN
DOĞUM TARİHİ : 29/07/1982
DOĞUM YERİ : KANDIRA
ADRESİ : Kandıra/ KOCAELİ

#ilangovtr BASIN NO: ILN01927595