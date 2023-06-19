T.C.KANDIRAİCRA DAİRESİ 2023/16 TLMT.

Yayın Tarihi: 19 Haziran 2023 / 00:01

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 198 Ada, 40 Parsel, aşınmaz Kocaeli İli, Kandıra İlç ...

Adresi : Karaağaç Mahallesi Topallar Mevki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 746,55 m2

Kıymeti : 2.620.100,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur. Güncel tapu kaydı fotoğrafı paylaşılmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 11:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 11:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 11:17