T.C.KANDIRAİCRA DAİRESİ 2023/16 TLMT.
Yayın Tarihi:
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 198 Ada, 40 Parsel, aşınmaz Kocaeli İli, Kandıra İlç ...
Adresi : Karaağaç Mahallesi Topallar Mevki Kandıra / KOCAELİ
Yüzölçümü : 746,55 m2
Kıymeti : 2.620.100,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur. Güncel tapu kaydı fotoğrafı paylaşılmıştır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 11:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 11:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 11:17
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01847776