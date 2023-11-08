T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/7 SATIŞ

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2023 / 00:01

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKDURAK Mahalle/Köy, 709 Ada, 20 Parsel,

Yüzölçümü : 1.268,16 m2

Kıymeti : 2.536.320,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKDURAK Mahalle/Köy, 708 Ada, 5 Parsel,

Yüzölçümü : 1.560 m2

Kıymeti : 3.120.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:20

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKDURAK Mahalle/Köy, 708 Ada, 31 Parsel,

Yüzölçümü : 1.824 m2

Kıymeti : 3.648.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:30

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKDURAK Mahalle/Köy, 762 Ada, 7 Parsel,

Yüzölçümü : 5.440 m2

Kıymeti : 6.648.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:40

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKDURAK Mahalle/Köy, 711 Ada, 23 Parsel,

Yüzölçümü : 1.360 m2

Kıymeti : 2.720.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 11:00

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKDURAK Mahalle/Köy, 719 Ada, 2 Parsel,

Yüzölçümü : 17.548 m2

Kıymeti : 3.606.114,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 11:30

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKDURAK Mahalle/Köy, 106 Ada, 49 Parsel,

Yüzölçümü : 1.651 m2

Kıymeti : 2.889.250,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 12:00

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKDURAK Mahalle/Köy, 106 Ada, 56 Parsel,

Yüzölçümü : 5.283 m2

Kıymeti : 5.283.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 12:10

28/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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