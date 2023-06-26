T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 26 Haziran 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/133 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda Mahkememizin dosya esas numaraları, ada, parsel numaraları ve malikleri belirtilen taşınmazların davacı Sivas İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup davacı idare ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 2942 sayılı Yasa uyarında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciliiçin mahkememizde dava açılmıştır. 1-Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Sivas İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş kamulaştırma bedelinde taşınmaz malikleri ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına mülkiyet ve irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.2-İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın14. maddesi gerdeğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği,

3-Açılacak davalarda husumetin Sivas İl Özel İdaresi'ne yöneltilmesi gerektiği,

4-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Kangal Şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı,

6-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

7-Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi veya mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanen tebligat yerine geçeceği,

8-Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı dosyalarında duruşmanın 27/09/2023 tarihinde saat 10:00'dan itibaren yapılacağı hususları ilan olunur.

2023/133 esas

Sivas İli Kangal İlçesi Pınargözü Köyü 133 ada 80 parsel sayılı dava konusu taşınmazın tapu malikleri; ABİDİN KIZILER, ALİ KIZILER, AYŞE KIZILER, AZİZ KIZILER, DUYGU KIZILER DENİZ, FADİME KIZILER, KIYMET ERDEM

2023/135 esas

Sivas İli Kangal İlçesi Pınargözü Köyü 129 ada 8 parsel sayılı dava konusu taşınmazın tapu malikleri; ABBAS TOKMAK, ADA ÖZDEMİR, ADALET DOĞAN, AHMET TOKMAK, ALİ CAVİT DAVUTOĞLU, AYDOĞAN SÖNMEZ, AYNUR SÖNMEZ, AYTEKİN SÖNMEZ, BEHİCE YARDIMCI, BESEY KOÇKAYA, BESEY SÖNMEZ, BESSEY GEYİK, CAN SÖNMEZ, CANBEK SÖNMEZ, CELAL SÖNMEZ, CEM SÖNMEZ, ÇINAR SÖNMEZ, DAMLA AÇAR, DAVUT DAVUTOĞLU, DUCAN DAVUTOĞLU, EJDER DAVUTOĞLU, ELİF DAVUTOĞLU VURGUN, ELİF DEMİR, ELİF TOKMAK, ENGİN GEYİK, GÖHER SÖNMEZ, HALİL GEYİK, HATİCE DEMİRTAN, HATİCE KÜÇÜK, HATİCE ÖZTÜRK, HATİCE SÖNMEZ, HAVA AKBULUT, HAVA TOKMAK, HAVVA UĞURLUBAŞ, HÜSEYİN DAVUTOĞLU, HÜSEYİN GEYİK, HÜSNÜ ENGİN, İBRAHİM TOKMAK, KAZIM TOKMAK, KUDRET DAVUTOĞLU, MADİ TOKMAK, MAHİGÜL SÖNMEZ, MUHARREM DAVUTOĞLU, MURTAZA SÖNMEZ, NAVRUZ GEYİK, NAZIM TOKMAK, REYHAN DİKMECİ, SELDA ÖZCAN, SEMRA DAVUTOĞLU, SERAP SÜTCÜ, SERKAN DAVUTOĞLU, SEVDA AYBEY, SEVDA KIRŞAN, SEVİM DEVRİM, SEVİNÇ TOKMAK, SONGÜL BAŞPINAR, SONGÜL YAVUZ, SULTAN BİJNENS, SULTAN KOÇKAYA, SULTAN TÜRKDOĞAN, SUNA BULUT, ŞÜKRÜ DAVUTOĞLU, TEYYAR TOKMAK, ZEKİNE GEYİK, ZERRİN DİNÇER, ZEYNEP ÇAĞLIYAN, ZEYNEP KOÇKAYA, ZEYNEP MIZRAK, ZÖHRE SÜTCÜ

2023/138 esas

Sivas İli Kangal İlçesi Pınargözü Köyü 133 ada 87 parsel sayılı dava konusu taşınmazın tapu malikleri; AYŞE ŞANLI, BESEY BUDAK, BÜLENT AKTAŞ, DÖNDÜ KAYA, FADİME AKTAŞ, FİDAN ÇİÇEKLİ, GÖKHAN KARAKUŞ, GÖNÜL AKTAŞ, GÜLVAN DOĞAN, HIDIR KARAKUŞ, HÜSEYİN AKTAŞ, KIYMET ÖZTÜRK, MAHMUT AKTAŞ, MURAT KARAKUŞ, TAKİ AKTAŞ, UMUT KARAKUŞ, ZEKİNE ŞENER

2023/139 esas

Sivas İli Kangal İlçesi Pınargözü Köyü 129 ada 6 parsel sayılı dava konusu taşınmazın tapu malikleri; ALİ EKBER KOÇKAYA, ELİFE ÖZDEMİR, GEVHER HUTO, GÜLEY KOÇKAYA, HATAYİ HUTO, HATİCE DOĞAN, HÜRİYE KOÇKAYA, HÜSNÜ KOÇKAYA, İBRAHİM KOÇKAYA, İLKNUR KOÇKAYA, NAKİ KOÇKAYA, NİHAT KOÇKAYA, RUKİYE YILMAZTÜRK, SONGÜL BOZDAĞ, SULTAN DEMİR, TALİP KOÇKAYA

2023/140 esas

Sivas İli Kangal İlçesi Pınargözü Köyü 129 ada 5 parsel sayılı dava konusu taşınmazın tapu malikleri; ASİYE KÖSEDAĞI, CEM KOÇKAYA, CEM SÖNMEZ, ÇAĞLAR KOÇKAYA, ÇİĞDEM TÜRKDOĞAN, FERDA SÖNMEZ, GÜLÜZAR SÖNMEZ, GÜNER KOÇKAYA, HASAN KOÇKAYA, HATEM KOÇKAYA, HAVVA SÖNMEZ, İBRAHİM ÇINAR, İNAN EDGE KOÇKAYA, KİBRİYA KOÇKAYA, METİN KOÇKAYA, MUSTAFA KOÇKAYA, SEVİM KOÇKAYA, SİBEL ÇELİKER, SONGÜL KOÇ, SUNA ÇEVİK, ŞAZİYE ÖNDEM, UĞUR ÇINAR, VOLKAN ÇINAR, ZEKİ KOÇKAYA