T.C. Karabük 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden
Yayın Tarihi:
T.C. KARABÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2023/1003 Esas
Davacı DURMUŞ ALİ ŞİMŞEK tarafından mahkememize açılan Gaiplik davası nedeniyle; Kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan ve aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı olan Mehmet Emin ŞİMŞEK hakkında bilgisi ve görgüsü olanların duruşma tarihi olan 10/12/2024 tarihine kadar Mahkememize gelerek bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.GAİP :
TC KİMLİK NO : 11500854734
ADI SOYADI : MEHMET EMİN ŞİMŞEK
BABA ADI : MEHMET ALİ
ANA ADI : ESME
DOĞUM TARİHİ : 30/11/1947
DOĞUM YERİ : GEREDE
İKAMETGAH ADRESİ : Yeni Mah. Saray Sk. No:11BKarabük Merkez/ KARABÜK
#ilangovtr BASIN NO: ILN02119968