T.C. Karabük 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 / 00:01

T.C. KARABÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/1003 Esas

Davacı DURMUŞ ALİ ŞİMŞEK tarafından mahkememize açılan Gaiplik davası nedeniyle; Kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan ve aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı olan Mehmet Emin ŞİMŞEK hakkında bilgisi ve görgüsü olanların duruşma tarihi olan 10/12/2024 tarihine kadar Mahkememize gelerek bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.GAİP :

TC KİMLİK NO : 11500854734

ADI SOYADI : MEHMET EMİN ŞİMŞEK

BABA ADI : MEHMET ALİ

ANA ADI : ESME

DOĞUM TARİHİ : 30/11/1947

DOĞUM YERİ : GEREDE

İKAMETGAH ADRESİ : Yeni Mah. Saray Sk. No:11BKarabük Merkez/ KARABÜK