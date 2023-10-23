T.C. KARACABEY(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:55*



2022/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, SUBAŞI Mahalle/Köy, YANIKLAR Mevkii, 955 Parsel,Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi-tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 2-3 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri Ekili durumdadır.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı Mah.Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 4.750 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parselin Tarım Alanı ve Uluabat Gölü Sulak Alan koruma alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Taşınmazın etrafın da meskûn bulunmakta olup, stabilize yola cepheli konumdadır. Parsel yerleşim alanına yakın konumda kalmaktadır.

Kıymeti : 2.617.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, SUBAŞI Mahalle/Köy, PATULYA Mevkii, 53 Parsel,Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi-tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 5-6 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri bir kısmında ekonomik değeri olmayan çalılık vb. ağaçlar ile kaplı durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday ve Arpa gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. Taşınmaz sulama imkânı bulunmadığın Taşınmaz Kuru Tarım arazisi olarak değerlendirilecektir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı Mah.Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 2.000 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parselin Tarım Alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi yoktur. Taşınmaz Subaşı mahallesine 1,5 km, İstanbul-İzmir otoyoluna yaklaşık 250 m mesafede kalmaktadır. Parsel yerleşim alanı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 10:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, SUBAŞI Mahalle/Köy, PINARDERE Mevkii, 1168 Parsel, Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi-tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 2-3 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri Ekili durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup taban su seviyesini yüzeye yakın oluşu ile bölgede açılan yer altı kuyularından motopomp vasıtasıyla sulama imkânına sahip olması ve taşınmaz yanında sulama kanaletinin bulunması nedeninden dolayı taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı MahallesiKaracabey / BURSA

Yüzölçümü : 25.100 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parselin Tarım Alanı ve Uluabat Gölü Sulak Alan koruma alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Taşınmazın etrafın da meskûn olmamakla beraber, stabilize yola 100 m mesafede Balıkesir-Bursa otoyoluna 1,5 km,uzaklıkta kalmaktadır. Parsel yerleşim alanı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 7.530.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 10:31

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, SUBAŞI Mahalle/Köy, ÇİNGENE MEZARI Mevkii, 1935 Parsel, Mevcut Durumu: Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi-tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 2-3 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri Ekili durumdadır.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı Mah.Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 25.500 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parselin Tarım Alanı ve Uluabat Gölü Sulak Alan koruma alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi yoktur. Taşınmazın etrafın da meskûn olmamakla beraber, stabilize yola 500 m mesafede Balıkesir-Bursa otoyoluna 1,4 km,uzaklıkta kalmaktadır. Parsel yerleşim alanı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.375.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 10:45

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, SUBAŞI Mahalle/Köy, ÇİNGENE MEZARI Mevkii, 1936 Parsel,Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi-tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 2-3 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri Ekili durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup taban su seviyesini yüzeye yakın oluşu ile bölgede açılan yer altı kuyularından motopomp vasıtasıyla sulama imkânına sahip olması ve taşınmaz yanında sulama kanaletinin bulunması nedeninden dolayı taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı Mah.Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 3.450 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu:Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parselin Tarım Alanı ve Uluabat Gölü Sulak Alan koruma alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi yoktur. Taşınmazın etrafın da meskûn olmamakla beraber, stabilize yola 500 m mesafede Balıkesir-Bursa otoyoluna 1,4 km,uzaklıkta kalmaktadır. Parsel yerleşim alanı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 862.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 11:01

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, SUBAŞI Mahalle/Köy, KIRMIZI AHLAT Mevkii, 2516 Parsel,Dava konusu taşınmazlardan;

*2516 nolu parsel üzerinde:

1-Parselinyaklaşık 1.061,00 m2 lik kısmında yaklaşık 25,20 m2 alanlı tek katlı bağ evi bulunmaktadır.

2-Parselin yaklaşık 1.061,00 m2 lik kısmındayaklaşık 12,00 m2 alanlı tek katlı depo bulunmaktadır.

3-Parselin yaklaşık 1.061,00 m2 lik kısmında yaklaşık 30,80 m2 alanlı tek katlı çardak bulunmaktadır.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı Mah.Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 3.900 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nün 17.11.2022 tarih 9903 sayılı yazı ekinde Subaşı Mahallesi; 2516 nolu parsel, 1/100.000 ölçekli Bursa 2020 YılıÇevre Düzeni Planında ‘’Kırsal Yerleşme Alanı’’, ’’Tarım Alanı’’ ve ‘’Uluabat Gölü Sulak Koruma Alanı’’nda yer almaktadır.

Kıymeti : 1.855.643,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 11:15

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, SUBAŞI Mahalle/Köy, ÇAKALDERE Mevkii, 2553 Parsel,Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi-tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 3-4 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri boş durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday ve Arpa gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. Taşınmaz sulama imkânı bulunmadığın Taşınmaz Kuru Tarım arazisi olarak değerlendirilecektir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı MahallesiKaracabey / BURSA

Yüzölçümü : 12.550 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parselin Tarım Alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Taşınmaz Subaşı mahallesine 1,5 km, İstanbul-İzmir otoyoluna yaklaşık 2km mesafede kalmaktadır. Parsel yerleşim alanı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.765.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 11:30

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, SUBAŞI Mahalle/Köy, BAĞLAR Mevkii, 2967 Parsel, Mevcut Durumu: Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi-tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 4-5 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri muhtelif çeşit ve sayıda meyve ağaçları ilçe yapılar bulunmaktadır.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı Mah.Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 3.200 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parselin Tarım Alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Parsel yerleşim alanı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 825.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 11:45

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, SUBAŞI Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 3143 Parsel, 3143 nolu parsel üzerinde:

1-Depo-Samanlık Binası: yaklaşık 75,60 m2 alanlıtek katlı yapıdır

2-Depo Binası:yaklaşık 12,69 m2 alanlı tek katlı yapıdır.

3-Mesken Binası:yaklaşık 66,50 m2 alanlı tek katlı yapıdır. Oda kapıları Amerikan panel kapı olup oda zeminleri laminant parke kaplıdır. Mufak dolabı ve tezgaı mevcut olup keşif tarihinde içine ikamet edilmektedir. Mesken binasının çatı yüksekliği arttırılarak çelik konstrüksyion taşıyıcı sistem ve çatı örtü malzemesi sandviç panel olan depo olarak kullanılan hacim oluşturulmuştur.

4-Giriş Sundurması : Krokide 4 olarak gösterilmiş yaklaşık 13,86m2 alanlı tek katlı yapıdır.

5-AhşapDam Binası: Krokide 5 olarak gösterilmiş yaklaşık 83,57 m2 alanlı tek katlı yapıdır.

6-Yol cephesinde 1 nolu depo binası ile 2 nolu depo binası arasında yaklaşık m2 alanlı trapez saç açtı örtüsüne sahip tek katlı yapıdır.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı MahallesiKaracabey / BURSA

Yüzölçümü : 434 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nün 17.11.2022 tarih 9903 sayılı yazı ekinde Subaşı Mahallesi;3143 nolu parsel, 1/100.000 ölçekli Bursa 2020 YılıÇevre Düzeni Planında1/100.000 ölçekli Bursa 2020 YılıÇevre Düzeni Planında ‘’Kırsal Yerleşme Alanı’’nda yer aldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 900.155,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 12:00

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, SUBAŞI Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 3142 Parsel, 1-Giriş Kuruluğu: yaklaşık 12,40 m2 alanlı kiremit çatı örtüsüne sahip tek katlı yapıdır.

2-Mesken Binası:yaklaşık 88,15 m2 taban alanlı iki katlı yığma kerpiç yapıdır.Zemin katı depo olarak kullanılan taş ve kerpiç duvarı olan ahşap pencere doğramalarına sahip yığma binadır.

3-Dam Binası: yaklaşık 16,80 m2 alanlı tek katlı yapıdır. Kiremit çatı örtüsüne sahip olup duvarları sıvasız ve boyasızdır.

4- Dam Binası:yaklaşık 26,32 m2 alanlı tek katlı yapıdır.

5-Ahşap Dam Binası:yaklaşık 38,54 m2 alanlı tek katlı yapıdır.

6- Kümes: yaklaşık 3,60 m2 alanlı tek katlı yapıdır.

7-Kümes-Wc: yaklaşık 12,20 m2 alanlı tek katlı yapıdır.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı Mah. Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 646 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nün 17.11.2022 tarih 9903 sayılı yazı ekinde Subaşı Mahallesi;Subaşı Mahallesi, 3142parsel1/100.000 ölçekli Bursa 2020 YılıÇevre Düzeni Planında ‘’Kırsal Yerleşme Alanı’’nda yer aldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 765.777,35 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 12:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 12:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 12:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.